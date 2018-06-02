Запрещенная в Украине комедиантка Варнава удивила пользователей сети болезненной худобой (фото, видео)

Варнава поделилась видео, на котором танцует в обтягивающем черном наряде.

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала видео, на котором очень хорошо заметна излишня худоба артистки.

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В своем Instagram Варнава поделилась видео, на котором танцует в обтягивающем черном наряде. В комментариях под видео артистку тут же обвинили в чрезмерной худобе.

"Катюша, девочка, поверь мне, это уже болезнь. Чем больше худеешь, тем больше хочется похудеть еще. Остановитесь. К хорошему это не приведет", "Что ты с собой сделала Катя? Ты что болеешь? Ты же стала анорексичкой", "Худоба такая, страшно смотреть", "Огооо...анорексия не за горами. Катя остановись...", - написали пользователи.

Сама Варнава отмечает, что очень довольна своей сройностью.

Как сообщал УНИАН, свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.