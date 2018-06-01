Канье Уэст выпустил новый альбом Ye

В альбом Канье Уэста Ye вошли семь треков, которые в сумме длятся 23 минуты.

Рэпер Канье Уэст выпустил восьмой альбом Ye. Послушать его можно в Apple Music и на Spotify.

Канье Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он свез журналистов, музыкантов и звезд, передает "Медуза".

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Поклонники музыканта могли послушать Ye в прямой трансляции — но первый час в ней показывали лишь лошадей, гуляющих вокруг костра.

Как сообщила жена Уэста Ким Кардашьян, обложку альбома рэпер сфотографировал на айфон по пути на премьерную вечеринку.

Напомним, последний альбом Уэста The Life of Pablo вышел в 2016-м.

Ранее Канье Уэст выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, назвав его при этом "братом". А потом продюсер заявил, что в будущем и сам возглавит страну.