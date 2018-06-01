"Сбрей этот ужас под губой": популярного российского певца раскритиковали за смену имиджа (фото)

Российский певец Дима Билан сменил имидж — сбрил бороду, но оставил небольшой нетронутый участок под нижней губой.

Популярный российский певец Дима Билан сменил имидж — сбрил бороду, но оставил небольшой нетронутый участок под нижней губой. Поклонникам певца такие изменения не понравились.

Под снимком Билана в Instagram пользователи оставили негативные комментарии.

"Что за куст под губой?", "Сбрей этот ужас под губой", "Та сбрил бы уже все, к чему этот треугольник оставил?", "Оставленный треугольник ластиком стереть хочется", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, известный украинский журналист и телеведущий изменился до неузнаваемости.