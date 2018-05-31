Noize MC выпустил хипхоперу «Орфей и Эвридика»

Альбом состоит из 30 песен, рассказывающих трагическую историю любви одноименных героев древнегреческого мифа.

Российский рэп- и рок-музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выпустил хип-хоп оперу (хипхоперу) "Орфей и Эвридика". Альбом состоит из 30 песен, рассказывающих трагическую историю любви одноименных героев древнегреческого мифа.

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"Это связное цельное произведение, состоящее из 30 песен: каждая следующая продолжает нарратив, начатый в предыдущей. Девять персонажей, девять разных голосов можно услышать в этом необычном альбоме. Сама эта история основана изначально на одноименном античном мифе об Орфее - легендарном певце, который при помощи своей кифары и голоса умудрялся растрогать даже камни и древнегреческих богов, - его возлюбленной Эвридике и трагической истории их любви посвящается в первую очередь, конечно. И то произведение и то, что получилось у нас... есть сходства, конечно, с классическим мифом, но всё это перенесено в современный мир. И взаимотношения между персонажами у нас порой очень далеки от того, что диктовала нам Древняя Греция", - описывает хипхоперу Алексеев.

Сама хипхопера появилась еще в 2016 году. Тогда Noize MC с другими актерами-музыкантами в первый и единственный раз показал её на одной из сцен Москвы. Однако только сейчас артист с коллегами выпустил студийную запись.

Перед премьерой альбома Noize MC выпустил два клипа на заглавную и финальную песню хип-хоперы. Хотя первое произведение "Голос и струны" было написано позже остальных песн. По словам исполнителя, заканчивая работу над записью хипхоперы, он понял, что в истории не хватает «отправной точки — своеобразного манифеста, озвучивающего основные принципы главного героя, его мотивы и моральные установки».

Видео Youtube Noize MC

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