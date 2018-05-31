Трамп провел встречу со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян (фото)

02:56, 31 мая 2018
Мир
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Кардашьян обсудила с президентом США тюремную реформу /Instagram

По словам президента, они обсудили тюремную реформу и возможные изменения в условиях содержания заключенных. Также Трамп отметил, что встреча была «отличной».

Ранее сообщалось, что Кардашьян в среду, 30 мая, проведет встречу с Трампом. Личная беседа потребовалось из-за обеспокоенности телезвезды о пожизненном заключении 67-летней Элис Мари Джонсон, которую признали виновной в торговле наркотиками.

Джонсон была осуждена в 1997 году, в данный момент она отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля в штате Алабама. По мнению Кардашьян и ее адвоката Шона Холли, наказание необходимо смягчить.

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Теги: #Ким Кардашьян