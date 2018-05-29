Джонни Деппа на концерте в Москве забросали нижним бельем (видео)
17:29, 29 мая 2018Мир
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Актер выступил в российской столице вместе со своей группой Hollywood Vampires.
Джонни Депп / REUTERS
Голливудский актер Джонни Депп на днях побывал в Москве и даже дал там концерт со своей группой Hollywood Vampires.
Во время выступления фанатки забросали 54-летнего артиста нижним бельем. Как известно, в состав Hollywood Vampires также входит легендарный американский рок-музыкант Элис Купер. Они вместе с Деппом выступили в московском спортивном комплексе "Олимпийский".
Также Джонни Депп успел посетить музей Владимира Маяковского.
Ранее сообщалось, что Даша Астафьева "засветила" грудь на концерте.
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