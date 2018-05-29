Джонни Деппа на концерте в Москве забросали нижним бельем (видео)

17:29, 29 мая 2018
Мир
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Джонни Депп / REUTERS

Во время выступления фанатки забросали 54-летнего артиста нижним бельем. Как известно, в состав Hollywood Vampires также входит легендарный американский рок-музыкант Элис Купер. Они вместе с Деппом выступили в московском спортивном комплексе "Олимпийский".

#hollywoodvampires ору

Публикация вот Alice Sanliss (@_lunaman_)

Также Джонни Депп успел посетить музей Владимира Маяковского.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева "засветила" грудь на концерте.

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Теги: #Москва#Джонни Депп