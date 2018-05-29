"Чудо-женщина" отказалась вести "Евровидение-2019" в Иерусалиме

Галь Гадот отклонила предложение организаторов "Евровидения", сославшись на плотный график.

Голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, получившая всемирную известность как исполнительница роли "Чудо-женщины", отклонила приглашение быть ведущей конкурса "Евровидение-2019".

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"Она была бы счастлива стать ведущей и приобщиться к конкурсу "Евровидение", но, к сожалению, из-за плотного расписания и заключенных ранее договоренностей это невозможно", - сказал представитель актрисы, передает ТСН.

После отказа к актрисе повторно обратился ведущий песенного конкурса Игаль Равид с просьбой передумать.

"Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет прекрасно для тебя и для нас. "Евровидение" в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование. Так что приезжай!", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в январе платье актрисы ужесточило противостояние Ливана с Израилем.