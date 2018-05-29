Ученый отметил, что лично с Кардашьян ему не удалось встретиться в силу ее постоянной занятости.

Коллектив авторов в составе американской фотомодели Ким Кардашьян, Сатоши Накамото (создателя биткоина) и Томаса Плюскаля, пришел к выводу, что электронную коммерцию можно сделать кэшируемой, семантической и клиент-серверной, но в то же время точно такие же результаты справедливы и для вакуумных трубок.

Исследование опубликовано в рецензируемом издании Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, передает N+1.

Внимание к новой работе под названием "Wanion: Refinement of Rpcs" привлек блог Retraction Watch, отслеживающий сведения об отозванных научных публикациях и часто освещающий те или иные обстоятельства, из-за которых авторы вынуждены отзывать свои работы. В случае исследования группы Кардашьян, Накамото и Плюскаля Retraction Watch опубликовал небольшое интервью с последним автором, в котором он осветил некоторые подробности работы.

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Плюскаль, сотрудник Института биомедицинский исследований имени Уайтхэда, рассказал, что давно считает, что научные таланты Ким Кардашьян заслуживают всеобщего признания, а сотрудничество с ней оказалось крайне плодотворным. Ученый также отметил, что лично с Кардашьян ему не удалось встретиться в силу ее постоянной занятости, однако она поддерживала общение с соавтором посредством постов в своем Instagram.

В интервью Плюскаль не раскрыл загадку необычного названия статьи (Wanion — это архаичная форма, обозначающая «чуму» или «месть»), и посоветовал читателям повнимательнее ознакомиться с текстом работы. Он также отметил, что статья создана при помощи программы SCIgen, которая генерирует бессмысленные, но грамматически верные тексты статей в сфере информационных технологий, чем экономит кучу времени, которое обычно уходит на подготовку статей.

По словам Плюскаля, подобную работу было очень сложно опубликовать (она не проходила рецензирование), но затем он наткнулся на издание Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, рецензенты которого приняли статью за четыре дня и не потребовали ни одной правки оригинального текста. Плюскаль «рекомендует DDIPIJ всем своим коллегам, особенно тем, кто тоже использует SCIgen».

Ранее светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян разозлила подписчиков, показав всем своё полностью обнаженное тело.