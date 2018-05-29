Популярная российская певица сообщила о своей беременности
12:19, 29 мая 2018Мир
1542
Нюша пока не собирается уходить в декрет, продолжая выступать на концертах.
Super
Российская певица Нюша объявила о своей беременности.
Об этом сообщает Telegram-канал Super.
"Да, мы ожидаем пополнение. Это большая радость для меня. На определенном сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи. Я никак не хотела что-то комментировать. Сейчас это стало очевидным", - сообщила Нюша.
Певица пока не собирается уходить в декрет, продолжая выступать на концертах. Сейчас певица готовится к презентации своего нового модного проекта.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Тарабарова беременна первенцем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter