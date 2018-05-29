Популярная российская певица сообщила о своей беременности

12:19, 29 мая 2018
Мир
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Super

Об этом сообщает Telegram-канал Super.

"Да, мы ожидаем пополнение. Это большая радость для меня. На определенном сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи. Я никак не хотела что-то комментировать. Сейчас это стало очевидным", - сообщила Нюша.

Певица пока не собирается уходить в декрет, продолжая выступать на концертах. Сейчас певица готовится к презентации своего нового модного проекта. 

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Тарабарова беременна первенцем.

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Теги: #певица#беременность