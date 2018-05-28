Известную голливудскую актрису пригласили быть ведущей на "Евровидении-2019" - СМИ
18:43, 28 мая 2018Мир
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Сообщается, что на данный момент актриса "изучает возможности".
Галь Гадот / REUTERS
Популярная голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, известная ролью Чудо-женщины в одноименном фильме студии DC Films, получила официальное предложение быть ведущей на "Евровидении-2019".
Согласно сообщению израильского радио Kan, актриса пока не подтвердила свое участие в мероприятии, но и не отклонила предложение. На данный момент актриса "изучает возможности".
Как сообщал УНИАН, Израиль получил право проведения "Евровидения-2019" после победы своей участницы Нетты Барзилай в этом году в Португалии. Предварительно конкурс должен проходить в Иерусалиме, однако неоднозначный статус города поставил под сомнение проведение мероприятия именно там.
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