Джордж Буш-старший снова госпитализирован

Вероятно, он останется там на несколько дней для наблюдения.

Бывшего президента США Джорджа Буша – старшего госпитализировали в больницу штата Мэн. Об этом 27 мая сообщил в Twitter пресс-секретарь политика Джим Макграт.

"Низкое кровяное давление и усталость. Вероятно, он останется там на несколько дней для наблюдения. Бывший президент находится в сознании, бодр и не испытывает никакого дискомфорта", – сказано в твите.

93-летнего Буша уже госпитализировали 22 апреля, на следующий день после похорон его супруги Барбары. Она скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет. Первая леди страдала от хронического заболевания легких и сердечной недостаточности.