Ники Минаж сообщила поклоннице о своих отношениях с Эминемом – СМИ

Поклонница Минаж прямо спросила исполнительницу о ее отношениях с рэпером, и получила однозначный ответ.

Американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж заявила, что встречается с легендарным репером Эминеном.

Как сообщает Flow, сегодня вышел новый сингл с участием Минаж— песня YG "Big Bank", записанная совместно с 2 Chainz и Big Sean.

В своем куплете звезда читает "Told 'em I met Slim Shady, bag the M. Once he go black, he'll be back again" ("Скажи им, я встретила Слима Шейди, пакуйте миллион. Как только он уйдёт во мрак, то снова вернётся"). Slim Shady как известно, является сценическим альтер-эго Эминема.

После релиза сингла Минаж, как отмечается, вышла в Instagram, где еще раз прочитала этот отрывок. Удивленная поклонница прямо спросила исполнительницу в комментариях, встречается ли она с Эминемом. Минаж ответила – «Да».

Отмечается, что до этого бойфрендом звезды был другой известный рэпер — Nas. Пара рассталась в январе 2018-го.

Минаж также сообщила о переносе даты выхода своего альбома "Queen" на 10 августа.

Напомним, в декабре прошлого года Эминем признался, что после развода с Кимберли Энн Скотт в 2006 году ему так и не удалось найти вторую половинку.