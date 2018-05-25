Скандальный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров разводится

Также певец попросил прессу не беспокоить с допросами.

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой.

Пара приняла решение расстаться. Об этом музыкант сообщил на своей страничке в Instagram. Также певец попросил прессу не беспокоить с допросами.

Читайте такжеСекретный клип "Ленинграда": Шнуров обещает показать в день, когда Путин заявит об участии выборах

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнуров.

Ранее Шнуров потроллил Путина ироничным стихом о его инаугурации.