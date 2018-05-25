Скандальный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров разводится

17:59, 25 мая 2018
Мир
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Шнуров сообщил о разводе / скриншот

Пара приняла решение расстаться. Об этом музыкант сообщил на своей страничке в Instagram. Также певец попросил прессу не беспокоить с допросами.

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"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнуров. 

Ранее Шнуров потроллил Путина ироничным стихом о его инаугурации.

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Теги: #Шнуров и Ленинград