Скандальный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров разводится
17:59, 25 мая 2018Мир
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Также певец попросил прессу не беспокоить с допросами.
Шнуров сообщил о разводе / скриншот
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой.
Пара приняла решение расстаться. Об этом музыкант сообщил на своей страничке в Instagram. Также певец попросил прессу не беспокоить с допросами.
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"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнуров.
Ранее Шнуров потроллил Путина ироничным стихом о его инаугурации.
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