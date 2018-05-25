Вайнштейна арестовали по обвинению в изнасиловании

Скандальному продюсеру грозит пожизненное заключение.

Американский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждению еще одной пострадавшей к действиям сексуального характера.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники. Ожидается, что прокуроры Манхэттена выдвинут Ванштейнe обвинения в изнасиловании первой и третьей степени. Сегодня продюсер также должен явиться в суд, где ему будут выбирать меру пресечения.

По сообщениям источников в правоохранительных органах, суд может назначить Ванштейну залог на сумму в 2 млн долларов.

Как сообщает Telegram канал Super, статья об изнасиловании первой и третьей степени предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал УНИАН, секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в прошлом октябре. Изначально он касался только продюсера, но потом известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

В начале мая сообщалось, что помощница продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала в суд в Манхэттене иск против Харви Вайнштейна. В нем Каноса обвиняет продюсера в изнасиловании, физическом насилии и оскорблении.