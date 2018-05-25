Голая и дерзкая: британская топ-модель ошеломила поклонников "горячими" снимками (фото)

Модель на фотографиях позирует с длинными локонами и без нижнего белья. На кадрах Делевинь появилась только в верхней одежде, под которой нет ничего, кроме чулок.

Известная британская топ-модель Кара Делевинь, которая находится в лесбийских отношениях с дочерью Майкла Джексона, снялась в довольно провокационной фотосессии.

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Серией откровенных снимков для журнала Interview 25-летняя Кара поделилась на своей странице Instagram. На черно-белых фотографиях дерзкая Кара Делевинь продемонстрировала свою женственность и сексуальность.

Модель на фотографиях позирует с длинными локонами и без нижнего белья. На кадрах Делевинь появилась только в верхней одежде, под которой нет ничего, кроме чулок.

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Поклонники Кары оценили ее откровенные снимки. Меньше, чем за сутки серия снимков набрала более двух миллионов лайков и более 10 тысяч комментариев.

Напомним, в конце прошлого года Кара Делевинь вместе с подругой Адвоа Абоа снялась топлес в провокационном фотосете.