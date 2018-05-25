Пытаемся спасти "Ленинград" от полного разложения: группа "Сплин" выпустила новый альбом

В записи нового альбома "Сплин" приняли участие музыканты из "Ленинграда", которые, по словам Васильева, вышли из студии "одухотворенными и довольными".

Сегодня, 25 мая, вышел новый альбом российской группы "Сплин" - "Встречная полоса". Все песни написаны фронтменом группы Александром Васильевым - кроме текста трека «Булгаковский марш», который принадлежит Михаилу Булгакову. Читайте такжеИсполнительница хита Dog Days Are Over выпустила новый яркий клип (видео) В создании новой пластинки «Сплина» принимала участие духовая секция группы «Ленинград». Васильев рассказал НСН о том, как создавался альбом. "Собственно, форма записи и исполнения песен у нас была совершенно самобытной. Я задавал некую ритмику и гармонию, а все партии ребята придумывали себе сами, поэтому наши альбомы всегда звучат так разнопланово. Плюс к этому, мы приглашали ребят из других групп. Ну, например, пытаемся спасти души ребят из группы «Ленинград» (в частности – их духовой секции), пытаемся хотя бы частично спасти коллектив от полного разложения и приглашаем их в свои высокодуховные произведения. Кстати, они действительно выходят из нашей студии одухотворенными и довольными", - рассказал Васильев. Как сообщал УНИАН, ранее Arctic Monkeys выпустили новый альбом.

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