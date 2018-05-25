Алла Пугачева показала архивное фото с дочерью

Алла Пугачева опубликовала детское фото своей дочери Кристины Орбакайте.

Российская певица Алла Пугачева показала архивное фото своей дочери, певицы Кристины Орбакайте.

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"Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с днем рождения! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая дочь. Счастья тебе!" – написала Пугачева в Instagram.

Ранее в сети опубликовали ретро-снимок российской певицы Аллы Пугачевой. На снимке примадонна позирует с копной рыжих волос и челкой. Также можно разглядеть одну "изюминку" певицы в молодости - щербинку между передними зубами.