Сексуальные и опасные: Кристина Агилера и Деми Ловато выпустили совместный клип (видео)

Песня войдет в новый альбом Агилеры "Liberation".

Популярные американские певицы Кристина Агилера и Деми Ловато сняли совместное видео на песню "Fall In Line", с которой они уже успели покорить сцену Billboard Music Awards-2018.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Агилеры.

Видео Youtube Christina Aguilera

Песня войдет в новый альбом певицы "Liberation", который выйдет 15 июня. Также в альбом войдут дуэты Агилеры с рэперами Ty Dolla $ign и 2 Chainz.

Альбом "Liberation" станет восьмым в дискографии певицы и первым после шестилетнего перерыва.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Агилера презентовала провокационный клип, который стал первым видео после долгого перерыва.