Сексуальные и опасные: Кристина Агилера и Деми Ловато выпустили совместный клип (видео)
10:47, 24 мая 2018Мир
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Песня войдет в новый альбом Агилеры "Liberation".
Кристина Агилера и Деми Ловато / фото REUTERS
Популярные американские певицы Кристина Агилера и Деми Ловато сняли совместное видео на песню "Fall In Line", с которой они уже успели покорить сцену Billboard Music Awards-2018.
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Агилеры.
Видео Youtube Christina Aguilera
Песня войдет в новый альбом певицы "Liberation", который выйдет 15 июня. Также в альбом войдут дуэты Агилеры с рэперами Ty Dolla $ign и 2 Chainz.
Альбом "Liberation" станет восьмым в дискографии певицы и первым после шестилетнего перерыва.
Как сообщал УНИАН, в начале мая Агилера презентовала провокационный клип, который стал первым видео после долгого перерыва.
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