По стопам Киркорова: Тимати снял клип-пародию и вышел на первое место в трендах YouTube

Видео всего за сутки набрало более шести миллионов просмотров и вышло на первое место в трендах YouTube.

В Сети появился совместный ролик Егора Крида и Тимати "Гучи". Клип снят в жанре пародия — певцы высмеивают быстросменяемые молодежные тренды.

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Видео всего за сутки набрало более шести миллионов просмотров и вышло на первое место в трендах YouTube.

Посмотрев видео, многие пользователи отметили, что идея ролика уже не нова. После выстрелившего клипа Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", в котором певец переоделся трудным подростком, клип Крида и Тимати выглядит бледно, пишут "Дни.ру".

Как сообщал УНИАН, российский певец Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Цвет настроения синий", в котором снялись известные артисты. Ольга Бузова предстала в образе злой кассирши магазина, Николай Басков и Григорий Лепс — в образе бомжей, Тимати — многодетного отца-кавказца. Кроме того, в видео рэпер Вячеслав Мошнов, более известный как Гнойный, Слава КПСС, играет мальчика-мажора из модного клуба, автор блога "Дневник хача" Амиран Сардаров — разносчика пиццы. Также в клипе засветились продюсер Яна Рудковская с сыном и Иван Ургант.

Видео уже набрало почти 30 миллионов просмотров на YouTube.