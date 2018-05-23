Звезды фильма "8 подруг Оушена" весело провели время в преддверии премьеры (фото)

Главные роли в фильме исполнили Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и другие.

Скоро состоится премьера долгожданного боевика "8 подруг Оушена", спин-офф фильма "Одиннадцать друзей Оушена". Главные роли в фильме исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна, Сара Полсон, Минди Калинг.

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Перед презентацией фильма актрисы, исполнившие в нем главные роли, ездят на различные мероприятия в рамках промо-кампании киноленты. Так, в Нью-Йорке недавно прошел фотоколл, на котором актрисы Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Калинг, Сара Полсон и Аквафина не постеснялись проявлять эмоции.

Сначала актрисы традиционно позировали фотографам, а уже на следующих кадрах они вовсю хохочут перед объективами камер. Таким образом фотоколл получился с запоминающимся и наполненным живыми, позитивными эмоциями.

Украинские зрители смогут увидеть аферу "8 подруг Оушена" на большом экране этим летом, с 21 июня.