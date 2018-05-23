Ещё больше наготы: Ким Кардашьян разозлила фанатов голым фото

Многие подписчики убеждены, что Ким пора бы уже одеться.

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян разозлила подписчиков, показав всем своё полностью обнаженное тело.

Откровенное фото звезда выложила на своей странице в Instagram. Оно сделано в рамках промо-компании для нового аромата от Ким Кардашьян Body KKW Fragrance.

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Однако далеко не все оценили обнаженные прелести светской львицы. Многие подписчики убеждены, что Ким пора бы уже одеться.

"Неужели это правда необходимо? Я видела уже так много тебя. Я видела больше твоего тела, чем своего", - возмущаются в комментариях.

Похоже, многие подписчики устали от оголенных снимков Кардашьян.

"Ради Бога оденься! Ты же мама, а не "мамочка" из порнофильма", - продолжают подписчики.

"Ким, у всех есть тела. Твое тело ничем не отличается от остальных. Перестань продавать себя", - советуют в комментариях.

Ранее Кардашян демонстрировала, как создавалась бутылочка для ее новых духов. Обнаженную звезду полностью обмазали глиной и сделали из ее тела слепок для этого флакона.