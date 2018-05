Умер джазовый гитарист, который продюсировал дебютный альбом Мадонны

В 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного альбома Мадонны, который включал в себя такие хиты, как Lucky Star, Borderline и Burning Up.​

Джазовый гитарист Регги Лукас, который продюсировал дебютный альбом певицы Мадонны, скончался от сердечного приступа в возрасте 65 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на дочь музыканта Лизу Лукас. Она сообщила, что последние несколько лет Регги Лукас испытывал проблемы со здоровьем.

Как передает РБК, в 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного альбома Мадонны, который включал в себя такие хиты, как Lucky Star, Borderline и Burning Up.​ Он также был соавтором песни Never Knew Love Like This Before, за которую певица Стефани Миллс была удостоена «Грэмми».

Первый успех пришел к музыканту в возрасте 18 лет, когда джазовый музыкант Майлз Дэвис предложил молодому человеку присоединиться к ансамблю в качестве гитариста. Находясь в составе группы, Лукас встретил продюсера Джеймса Мчума, с которым начал вскоре сотрудничать, создавая треки для артистов.

