Рядом с детьми и родственниками: появились официальные фото супругов герцогов Сассекских - Гарри и Меган
Кенсингтонский дворец обнародовал официальные свадебные фото четы герцогов Сассекских - Гарри и Меган Маркл.
Фото размещены на официальных страницах в соцсетях.
На одном фото молодожены позируют рядом с родителями - принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз и матерью Меган - Дорией Рагланд, королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, а также с семьей герцогов Кембриджских - Уильямом и Кейт.
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Взрослых представителей королевской семьи окружают и дети - 10 мальчиков и девочек, которые сопровождали невесту Меган Маркл к алтарю во время церемонии бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце.
На другом фото Гарри и Меган изображен в окружении только детей, среди которых и старшие дети Уильяма и Кейт - принц Георг и принцесса Шарлотта.
Сообщается, что фотографии были сделаны фотографом Алекси Любомирским в "Зеленой манекенной зале" замка Виндзор, после проезда кареты с молодоженами.
"Герцог и княгиня Сассекские выпустили три официальные фотографии со дня своей свадьбы. Они хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в праздновании их бракосочетания в субботу, 19 мая. Они счастливы, что смогли поделиться своим днем со всеми, кто собрался в Виндзоре, а также со всеми, кто наблюдал за свадьбой по телевидению в Великобритании и во всем мире", - говорится в подписях под фото.
The Duke and Duchess of Sussex would like to thank everyone who took part in the celebrations of their wedding on Saturday. They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and also all those who watched the wedding on television across the UK, Commonwealth, and around the world #RoyalWedding
Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.