Рядом с детьми и родственниками: появились официальные фото супругов герцогов Сассекских - Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Сассекские выпустили три официальные фотографии со дня своей свадьбы.

Кенсингтонский дворец обнародовал официальные свадебные фото четы герцогов Сассекских - Гарри и Меган Маркл.

Фото размещены на официальных страницах в соцсетях.

На одном фото молодожены позируют рядом с родителями - принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз и матерью Меган - Дорией Рагланд, королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, а также с семьей герцогов Кембриджских - Уильямом и Кейт.

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Взрослых представителей королевской семьи окружают и дети - 10 мальчиков и девочек, которые сопровождали невесту Меган Маркл к алтарю во время церемонии бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце.

На другом фото Гарри и Меган изображен в окружении только детей, среди которых и старшие дети Уильяма и Кейт - принц Георг и принцесса Шарлотта.

Сообщается, что фотографии были сделаны фотографом Алекси Любомирским в "Зеленой манекенной зале" замка Виндзор, после проезда кареты с молодоженами.

"Герцог и княгиня Сассекские выпустили три официальные фотографии со дня своей свадьбы. Они хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в праздновании их бракосочетания в субботу, 19 мая. Они счастливы, что смогли поделиться своим днем со всеми, кто собрался в Виндзоре, а также со всеми, кто наблюдал за свадьбой по телевидению в Великобритании и во всем мире", - говорится в подписях под фото.

Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.