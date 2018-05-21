Любителям мелодрам: названы 10 самых грустных сцен в кино

В этом рейтинге оказались 10 самых грустных сцен в истории кино, действительно разбивающие сердце моменты.

Любители мелодрам и грустных историй в кино сейчас могут взять себе на заметку новый список, который составило издание The Guardian.

В этом рейтинге оказались 10 самых грустных сцен в истории кино, действительно разбивающие сердце моменты. На первом месте заслуженно оказался Паддингтон и его воображаемая экскурсия для тетушки, которая живет далеко в джунглях.

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Также критиками был отмечен эпизод из мультфильма "История игрушек 2", где Джесси поет песню о бросившей ее хозяйке. Вошла в список и романтическая сцена между Джулией Робертс и Хавьером Бардемом в фильме "Ешь, молись, люби", в которой герои танцуют.

Одним из самых грустных эксперты посчитали также финал комедии "Клик: с пультом по жизни", где герой Адама Сэндлера полностью пересматривает свое отношение к жизни. Также в списке оказались: "Крамер против Крамера", "Побудь в моей шкуре", "Чужая", "Оптом дешевле 2" и "Манчестер у моря".

Напомним, ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой 2017 года фильм "Зови меня своим именем".