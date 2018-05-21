Редкий кадр: в сети показали 15-летнюю Меган Маркл на фоне Букингемского дворца (фото)
В сети появилась фотография 15-летней Меган Маркл, на которой она позирует на фоне Букингемского дворца. Об этом пишет The Mashable.
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На фотографии Меган Маркл запечатлена с подругой в 15-летнем возрасте.
Она выглядит, как обычный турист на осмотре достопримечательностей. В тот момент еще ничего не предвещало резкой трансформации Меган из туриста в члена королевского семейства.
"Меган Маркл позирует перед Букингемским дворцом в 15-летнем возрасте. И выходит замуж за принца Гарри 21 год спустя", – написал один из пользователей Twitter.
"От 15-летней Меган Маркл до герцогини Сассекской Рейчел Меган Маркл", – говорится в другом комментарии.
"Меган Маркл совершила самую крутую трансформацию во все времена", – пишет Ally Weiss.
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