Редкий кадр: в сети показали 15-летнюю Меган Маркл на фоне Букингемского дворца (фото)

14:27, 21 мая 2018
Мир
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15-летняя Меган Маркл на фоне Букингемского дворца / Открытые источники

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На фотографии Меган Маркл запечатлена с подругой в 15-летнем возрасте.

Она выглядит, как обычный турист на осмотре достопримечательностей. В тот момент еще ничего не предвещало резкой трансформации Меган из туриста в члена королевского семейства.

"Меган Маркл позирует перед Букингемским дворцом в 15-летнем возрасте. И выходит замуж за принца Гарри 21 год спустя", – написал один из пользователей Twitter.

"От 15-летней Меган Маркл до герцогини Сассекской Рейчел Меган Маркл", – говорится в другом комментарии.

"Меган Маркл совершила самую крутую трансформацию во все времена", – пишет Ally Weiss.

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