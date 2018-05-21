Британские журналисты разузнали все подробности о платье супруги принца Гарри.

Меган Маркл выбрала для свадебной церемонии платье от Givenchy. Британские журналисты разузнали все подробности о наряде.

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Как пишет Independent, Клэр Уэйт Келлер - автор платья - феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Уйэт Келлер, и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

Ранее, в мае, сообщалось, что невеста планирует заказать платье у британского бренда Ralph & Russo и оно обойдется ей в сто тысяч фунтов. Однако предположение не подтвердилось, а за свой наряд Givenchy Меган Маркл заплатила около 550 тысяч долларов.

Эксперты считали, что Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В итоге платье Меган Маркл оказалось почти вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон, которое стоило около 270 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, выражение лица бывшей девушки принца Гарри на его свадьбе стало мемом.