Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании - СМИ

Представители Бессона завили, что французский режиссер "категорически отрицает все обвинения против него".

Молодая актриса, которая сотрудничала с Люком Бессоном в двух фильмах, подала жалобу в полицию, в которой обвиняет режиссера "Пятого элемента" в изнасиловании ее на этой неделе.

Женщина, которая пожелала оставаться неназванной, подтвердила Variety, что она подала соответствующую жалобу в полицию.

Читайте такжеБрэд Питт экранизирует секс-скандал с Харви Вайнштейном

Актриса рассказала изданию, что инцидент, который она назвала "насильственным сексуальным нападением", произошел 10 мая, после встречи с директором отеля "Бристоль" вблизи Елисейских полей в Париже.

Представители Бессона завили, что французский режиссер "категорически отрицает все обвинения против него". В полиции ситуацию комментировать отказались.

Как сообщал УНИАН, в прошлом октябре в центре секс-скандала оказался американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. Всего Вайнштейна в домогательствах обвиняют около 70 женщин, некоторые из них, по их утверждениям, были изнасилованы.

Этот скандал стал толчком того, что известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.