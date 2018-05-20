На Каннском кинофестивале вручили главную награду "Золотую пальмовую ветвь"

Фильм-победитель "Магазинные воры" рассказывает о жизни обедневшей семьи.

Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит в 71-й раз, объявил своего победителя. Им стал фильм японского режиссера Хирокадзу Корееда "Магазинные воры".

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Как сообщает The Washington Post, Корееда поднялся на сцену фестиваля и поблагодарил всех на японском языке. Он посвятил награду всей команде, которая работала над созданием фильма.

Как сообщает издание, фильм "Магазинные воры" рассказывает о жизни обедневшей семьи.

Вторую по значимости награду - Гран-при Каннского кинофестиваля - получил американский режиссер Спайк Ли с комедийным фильмом "Черный куклуксклановець". А награду от жюри получила ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки с фильмом "Капернаум".

Как сообщал УНИАН, В программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" приз за режиссуру получил украинец Сергей Лозница, который привез на Лазурный берег фильм "Донбасс".