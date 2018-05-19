Меган Маркл продемонстрировала второй свадебный наряд, покидая Винздорский замок (фото)

23:10, 19 мая 2018
Мир
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Меган Маркл продемонстрировала второй свадебный образ / фото REUTERS

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл покинули Винздорский замок, где проходила свадебная церемония и направились на ужин к принцу Уельскому.

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При выходе из Винздора новоиспеченная герцогиня продемонстрировала белоснежное платье в пол от дизайнера Стеллы Маккартни.

Ужин, огранизованый принцом Уельским, пройдет в Фрогмор Хауз, сообщает Reuters. Мероприятие пройдет в узком кругу Королевской семьи и станет последним на сегодн для молодоженов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. 

Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.

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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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