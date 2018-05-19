Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: первый поцелуй (фото, видео)

На неповторимый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл полгода ждал весь мир.

Долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл 19 мая состоялась.

Супруги обменялись клятвами вечной любви и согласно с протоколом осуществили свой первый выход из Виндзорского замка к гостям и поклонникам свадьбы. Там они и совершили свой первый поцелуй в качестве супругов.

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Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, а уже в 13:00 молодожены прокатились в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWeddingpic.twitter.com/b8vHcgq979 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Выйдя из часовни Святого Георгия, новоиспеченные супруги герцогов Сассекских впервые публично поцеловались. На неповторимый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл полгода ждал весь мир.