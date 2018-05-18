СМИ сообщили о госпитализации любимого певца Путина в больницу с переломом ребер

Пресс-секретарь певца подтвердила его госпитализацию, но отказалась называть диагноз.

Популярный российский певец Григорий Лепс попал в больницу с серьезными травмами.

Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, у него сломаны ребра.

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Пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова подтвердила его госпитализацию, но отказалась называть диагноз.

"Я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее любимого певца президента РФ Владимира Путина Григория Лепса не пустили в Израиль.

Необходимо отметить, что это не первый случай, когда Григорию Лепсу запрещают въезд в ту или иную страну. В 2003 году звезде, запретили въезд США, обвинив в связях с русской мафией. Американцы заявили, что артист связан с криминальной организацией «Братский круг». Визу на въезд в Америку Лепс до сих пор получить не может.

В 2016 году Лепсу, без объяснения причин, отказали во въезде в Великобританию.