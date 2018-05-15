Власти КНДР отменили встречу с представителями Южной Кореей

Встреча представителей Северной и Южной Кореи должна была пройти в приграничной деревне Пханмунджом.

Власти КНДР отменили намеченную на среду, 15 мая, встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи.

Об этом сообщает dw.com со ссылкой на Reuters.

Причиной отмены стали совместные маневры, проведенные вооруженными силами США и Южной Кореи.

Кроме того, Пхеньян пригрозил срывом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые предполагается провести в Сингапуре 12 июня.

Читайте такжеСША предложат КНДР "невероятные перспективы" за отказ от ядерной программы - советник Трампа

Встреча представителей Северной и Южной Кореи должна была пройти в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля состоялся исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планировали обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей, в частности о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах должны были представлять 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей должен был возглавить министр объединения Чо Мён Гён.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.