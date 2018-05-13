Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай помирилась с Сальвадором Собралом

Собрал в интервью португальской прессе назвал песню Нетты буквально "ужасной".

Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай не держит зла на своего предшественника португальца Сальвадора Собрала, который резко высказался о ее песне.

Читайте такжеЕвровидение-2018: в сети показали первую реакцию победительницы конкурса Нетти Барзилай (видео)

Об этом она рассказала на пресс-конференции после своей победы, передает "112 Украина".

"Я почувствовала от него уважение, когда он передавал мне хрустальный микрофон, и шлю ему только любовь", - сказала Нетта.

Напомним, Собрал в интервью португальской прессе назвал песню Нетты буквально "ужасной". Годом ранее после своей победы в Киеве он высказался в подобном ключе, заявив, что с его триумфом на Евровидении наконец получила признание настоящая музыка, а не "фейерверк".

Израильтянка Нетта Барзилай победила в Евровидении-2018, проходившем в португальском Лиссабоне. По оценкам национальных жюри она стала третьей, набрав 212 баллов. При этом певица выиграла зрительское голосование с результатом 317 баллов. Суммарный результат Нетты составил 529 очков. Представитель Украины Melovin финишировал на 17 строке.