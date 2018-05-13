Евровидение-2018: в сети показали первую реакцию победительницы конкурса Нетти Барзилай (видео)

03:17, 13 мая 2018
Мир
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В сети показали первую реакцию победительницы Евровидения Нетти Барзилай после оглашения результатов голосования. С песней Toy она набрала 529 баллов.

Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье - Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию.

Украинский представитель на Евровидении-2018 Melovin занял 17 место

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Во время объявления результатов голосования зрителей и жюри интрига сохранялась до последнего, поскольку разрыв в баллах между конкурсантами в первой пятерке был небольшим.

В рамках финала Евровидения на сцене конкурса выступили представители 26 стран. Открывал конкурсную часть украинский певец Melovin. Во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении-2018 произошел инцидент - неизвестный мужчина выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы.

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