В правительстве Израиля призвали Асада выгнать иранцев в Сирии

По словам представителя Израиля, присутствие иранских войск в Сирии не помогает Башару Асаду.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал сирийского правителя Башара Асада выгнать иранские силы из Сирии.

Об этом Либерман заявил в пятницу, 11 мая, публично обращаясь к Асаду, передает Deutsche Welle.

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По его словам, присутствие иранских войск в Сирии не помогает Башару Асаду, а наоборот только вредит и вызывает проблемы.

"Выгони иранцев, выгони Касема Сулеймани и силы "Аль-Кудс" (командующего иранского спецподразделения для реализации зарубежных операций и само спецподразделение. - Ред.), - сказал Либерман.

Ранее израильские военные заявили, что иранские войска с территории Сирии выпустили около 20 ракет по Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

Впоследствии стало известно, что израильские военные ответили на обстрел своих позиций на Голанских высотах с территории Сирии.