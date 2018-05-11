Голая с букетом цветов: звезда "Города грехов" отметила свой день рождения горячими кадрами в Instagram (фото, видео)
15:08, 11 мая 2018Мир
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Сама Доусон заявила, что на 40-м году жизни чувствует себя счастливой. Позже актриса выложила снимок, на котором позирует голой с букетом цветов: свою грудь девушка прикрыла рукой.
Актрисе исполнилось 39-лет / скриншот "Город грехов"
Голливудская актриса Розарио Доусон опубликовала в Instagram провокационное видео, приуроченное к ее 39-летию. Голливудская актриса предстала полностью обнаженной в ролике, набравшем более 930 тыс. просмотров через сутки после публикации.
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Доусон вызвала противоречивую реакцию среди пользователей новым видео. Поклонники актрисы пришли в восторг. Другие пользователи посчитали ролик слишком откровенным.
Сама Доусон заявила, что на 40-м году жизни чувствует себя счастливой. Позже актриса выложила снимок, на котором позирует голой с букетом цветов: свою грудь девушка прикрыла рукой.
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