Голая с букетом цветов: звезда "Города грехов" отметила свой день рождения горячими кадрами в Instagram (фото, видео)

Сама Доусон заявила, что на 40-м году жизни чувствует себя счастливой. Позже актриса выложила снимок, на котором позирует голой с букетом цветов: свою грудь девушка прикрыла рукой.

Голливудская актриса Розарио Доусон опубликовала в Instagram провокационное видео, приуроченное к ее 39-летию. Голливудская актриса предстала полностью обнаженной в ролике, набравшем более 930 тыс. просмотров через сутки после публикации.

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Доусон вызвала противоречивую реакцию среди пользователей новым видео. Поклонники актрисы пришли в восторг. Другие пользователи посчитали ролик слишком откровенным.

Сама Доусон заявила, что на 40-м году жизни чувствует себя счастливой. Позже актриса выложила снимок, на котором позирует голой с букетом цветов: свою грудь девушка прикрыла рукой.