Думала, что пройдет в финал: россиянка Самойлова расплакалась из-за проигрыша на Евровидении (видео)

Супруг Юлии и команда, приехавшие в Португалию, утешали расстроенную артистку. Она не смогла попасть в десятку финалистов.

России не удалось выйти в финал конкурса «Евровидение», которое в эти дни проходит в Лиссабоне. РФ на конкурсе представляла Юлия Самойлова, которая очень эмоционально на это отреагировала - расплакалась, узнав о том, что не сможет принять участие в финале.

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Супруг Юлии и команда, приехавшие в Португалию, утешали расстроенную артистку.

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Как сообщал УНИАН, представляющая Россию на «Евровидении-2018» певица Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won"t Break, не смогла пробиться в десятку финалистов.

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Финал Евровидения онлайн можно будет смотреть на сайте УНИАН 12 мая в 22:00.