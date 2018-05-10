Воспитывала улица и любит борщ: стало известно о романе Илона Маска со звездой украинского происхождения (фото, видео)

Девушка Илона Маска - канадка, она имеет украинские и французские корни, училась в русской школе в Ванкувере и обожает борщ. А еще она шепелявит и считает этот дефект частью своего образа, не собираясь его исправлять.

Известный миллиардер Илон Маск известен не только своими грандиозными открытиями, но и несколькими браками и бурными романами. После слухов об очередном воссоединении Маска с актрисой Эмбер Хёрд, Илон решил показать миру его новую подружку.

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Точно не известно, находятся ли Илон Маск и 30-летняя канадская певица Клэр Элис Буше, более известная как Граймс (Grimes), в отношениях, но их неожиданное совместное появление на красной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея «Met Gala» в Нью-Йорке шокировала многих сторонников.

Как сообщают в западных СМИ, Маска и Буше, вероятно, свело близкое чувство юмора. В одном из постов в Twitter Илон попытался составить каламбур, использовав название «Василиск Роко» и провел параллель со стилем XVIII века барокко. Но изобретатель Маск никак не ожидал, что про василиска Роко уже писали до него.

Как оказалось, Граймс придумала этого персонажа еще в 2015 году, когда снимала клип на свою песню «Flesh Without Blood».

Не знаю, слышали ли вы про василиска Роко. Этот персонаж обречен на вечные пытки искусственным интеллектом, а внешне напоминает Марию-Антуанетту», – отмечала певица в одном из интервью.

По словам инсайдеров, Илон написал Граймс, а она ответила, что он первый человек, который понял эту шутку.

Стоит добавить, что артистка Граймс в 2012 году Grimes возглавила список «Самых интересных исполнителей» по версии журнала New Musical Express.

Певица также имеет украинские корни, которыми, по слухам СМИ, очень гордится, а её любимым блюдом является борщ.

Также Буше знает русский. Иногда она делает подписи на русском в своем инстаграме. Например, под фотографией, которая выше, она написала:

«Красный июль xaxa».

Клэр — канадка, она имеет украинские и французские корни, училась в русской школе в Ванкувере и обожает борщ. А еще она шепелявит и считает этот дефект частью своего образа, не собираясь его исправлять.

"Моя бабушка - украинка, и поскольку мои родители многоработали, я фактически выросла с дедушкой и бабушкой,слушая много русского языка", - рассказала Grиmes изданиюExberliner.

Эпиграфом к одному из своих альбомов - Visions - певицасделала строки из двух стихов Анны Ахматовой.

"Я в определенной степени идентифицирую себя с ней - онаписала много стихов о том, как быть девушкой на сцене, обо всем этом говно. Она - очень крутая леди", - отметила Клэр.

Она не скрывает, что ее "воспитала улица", что некоторое время она фактически была беспризорным и не опровергает того, что употребляла наркотики. Правда, артистка не любит говорить об этом в интервью, так как считает, что существует определенный сексизм: когда человек говорит, что в юные годы пробовал что-то запрещенное, на это никто не обращает внимания. А поскольку она - женщина, то ее сразу лепят ярлык "Grиmes - наркоша".