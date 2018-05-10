В Голливуде исчез костюм "Железного человека" за $325 тисяч (видео)

Оригинальный костюм могли унести со склада в период с февраля по апрель этого года.

Костюм "Железного человека", который носил актер Роберт Дауни-младший, исчез со склада реквизита в Голливуде.

Полиция начала расследование по данному исчезнованию, сообщает Associated Press.

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Стоимость оригинального костюма "Железного человека" оценивается в 325 тысяч долларов.

Когда именно исчез костюм, точно не известно. Его могли унести со склада в период с февраля по апрель этого года. Последний раз, по словам местных сотрудников, его видели в феврале.

Костюм Железного человека Дауни-младший носил с первого фильма о супергерое, который вышел в 2008 году. Впоследствии он сыграл в нем еще в десяти фильмах.

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