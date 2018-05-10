В Голливуде исчез костюм "Железного человека" за $325 тисяч (видео)

06:22, 10 мая 2018
Мир
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Стоимость костюма оценили в 325 тисяч долларов / фото imdb.com

Полиция начала расследование по данному исчезнованию, сообщает Associated Press.

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Стоимость оригинального костюма "Железного человека" оценивается в 325 тысяч долларов.

Когда именно исчез костюм, точно не известно. Его могли унести со склада в период с февраля по апрель этого года. Последний раз, по словам местных сотрудников, его видели в феврале.

Костюм Железного человека Дауни-младший носил с первого фильма о супергерое, который вышел в 2008 году. Впоследствии он сыграл в нем еще в десяти фильмах.

Ранее УНИАН сообщал, что фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) в стартовый уикенд побил рекорд для фильма-дебютанта, собрав, по предварительным данным, 630 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру в первый уикенд после премьеры.

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Теги: #костюмы#голливуд#Железный человек