Полански подаст в суд на Киноакадемию США после исключения из ее состава

Адвокат назвал решение киноакадемии незаконным, отметив, что Полански не дали возможности объяснить свою точку зрения на слушании.

Режиссер Роман Полански намерен подать в суд на Американскую киноакадемию после исключения из ее состава.

Читайте такжеРомана Полански вслед за Вайнштейном исключили из Киноакадемии США

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на отправленное в организацию письмо адвоката Харланда Брауна, представляющего интересы режиссера, передает kommersant.ru. Адвокат назвал решение киноакадемии незаконным, отметив, что Полански не дали возможности объяснить свою точку зрения на слушании. Тем самым, по словам адвоката, киноакадемия нарушила собственные стандарты, а также законодательство Калифорнии, согласно которому, «исключение любого члена (Киноакадемии США.- ред.) должно проводиться добросовестно и справедливо».

«Единственное, о чем мы просим,- это слушание, возможность представить свою позицию»,- пояснил адвокат. Он выразил надежду на то, что руководство киноакадемии решит «избежать дорогостоящего судебного разбирательства и предложит начать все сначала». «Это единственное рациональное решение. В противном случае мы обратимся в суд и без труда заставим судью постановить, что академия должна следовать своим же правилам»,- сказал Харланд Браун.

Он рассказал изданию, что Роман Полански назвал членов киноакадемии «кучкой лицемеров». По словам адвоката, режиссер был уязвлен решением академиков, потому что в 2003 году они стоя аплодировали, когда он выиграл «Оскар» за фильм «Пианист». «Когда вручали награду, все знали об обвинениях. Это не секрет. И вдруг они отвернулись от него и выгнали без слушания? Думаю, они посчитали, что это будет легко: 84-летний режиссер не станет бороться, верно?» - сказал адвокат.

Роман Полански в США обвиняется в изнасиловании в 1977 году несовершеннолетней модели Саманты Геймер. Режиссер признал свою вину, однако бежал из США, узнав, что судья намерен вынести приговор о тюремном заключении. Несмотря на намерение потерпевшей отозвать иск за давностью лет, суд отказался закрыть дело.