Исполнитель роли Горы из сериала "Игра престолов" стал самым сильным человеком планеты

Исландский стронгмен и актер Гафтор Юлиус Бьернссон завоевал титул world's Strongest Man 2018 на турнире, который состоялся в Маниле.

Исландский стронгмен и актер, бывший баскетболист Гафтор Юлиус Бьернссон, известный фанатам сериала "Игра престолов" как "Гора", стал самым сильным мужчиной не только по обе стороны от стены, но и на планете Земля.

Он завоевал титул World's Strongest Man 2018 на турнире, который состоялся в Маниле, сообщает "Украинская правда".

Крепкие дядьки таскали каменные глыбы, буксировали транспортные средства и тому подобное. Бьернссон принимал участие в соревновании семь лет подряд, но победил впервые. А еще он стал первым, кому удалось в течение одного календарного года одержать победу в конкурсах World's Strongest Man, Europe's Strongest Man и Arnold Strongman Classic.

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На своей странице в Instagram Гафтор поблагодарил за поддержку своей семье, друзьям и поклонникам, а еще тренеру и диетологу. Также он поздравил своих соперников, поляка Матеуша Килисковски и американца Брайана Шоу, которые завоевали, соответственно, второе и третье место.

Бьернссону 29 лет. Его рост - 2 метра 6 сантиметров, вес - 180 килограммов.