Джонни Депп целый день пил и устроил драку на съемках фильма

Актер попытался ударить менеджера под ребра, однако удар получился несильным.

Актер Джонни Депп стал участником очередного скандала.

Как сообщает издание PageSix, инцидент произошел на съемочной площадке фильма LAbyrinth, где эксцентричный актер играет детектива лос-анджелесской полиции. Джонни Депп, по свидельствам осведомленных источников, курил и пил алкоголь в течение всего съемочного дня, после чего решил взять на себя функции режиссера и продлить забронированное на площадке время.

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В конце концов локейшн-менеджер заявил режиссеру Брэду Фурману, что пора сворачивать процесс, и обратился к самому Деппу с аналогичной просьбой. В ответ на это Депп якобы начал кричать сотруднику студии в лицо: «Кто ты такой? Как ты смеешь?» Актер попытался ударить менеджера под ребра, однако удар получился несильным. «Я дам тебе $100 тыс., чтобы ты ударил меня!» — как рассказывают очевидцы, кричал Депп, когда его оттаскивали в сторону.

Произошедшее уже прокомментировал Брэд Фурман. По его словам, СМИ раздувают значимость этого конфликта, а Джонни Депп относится ко всем членам команды с уважением. «Кино — это стресс, а значение всяких пустяков преувеличено. Все мы любим истории, но тут никаких историй не кроется», — убеждает Фурман.