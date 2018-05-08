На параде 9 мая в Москве пройдут маршем военные дивизии, обстрелявшей Мариуполь в 2015 году

Эти военные осуществляли обстрел Мариуполя из установок залпового огня "Град" в январе 2015 года.

В военном параде на Красной площади в Москве 9 мая будут принимать участие военнослужащие 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада), которая осуществляла обстрел Мариуполя из установок залпового огня "Град" в январе 2015 года.

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Такую информацию обнародовал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга. "Крайне циничным является то, что по данным, которыми располагает СБУ сегодня, вторая гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада, которая обстреливала Мариуполь, примет участие в параде на Красной площади 9 мая 2018 года", − цитирует его "112 Украина".

Как сообщал УНИАН, 7 мая в СБУ сообщили, что обстрелами Мариуполя в 2015 году руководили российские военные. Как рассказал Глава СБУ Василий Грицак, этот теракт был осуществлен с помощью двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил Российской Федерации. "С территории России операцией руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярощук Степан", - сообщил Грицак.

Напомним, 24 января 2015 года в результате обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе погибли 29 человек и еще 92 получили ранения. Снаряды "Градов" попали в жилые дома, нежилые помещения, а также попали на местный рынок.