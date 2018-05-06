В Лиссабоне началась официальная церемония открытия Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)

По голубой дорожке пройдут все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц.

Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне стартовала официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2018".

Торжественное открытие происходит на лиссабонском побережье. Во время церемонии все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц, по традиции, пройдут по дорожке, которая в этом году стала голубой.

Тема Евровидения в 2018 году посвящена океану, поэтому организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на эффектную голубую.

Участников встречают четверо ведущих.

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Как сообщал УНИАН, международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.