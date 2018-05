Кто победит на Евровидении-2018: букмекеры изменили тройку лидеров конкурса

Сейчас в первую тройку входят Израиль, Норвегия и Эстония. Представитель Украины Melovin, по прогнозам букмекеров, занимает 19 место.

Букмекеры изменили свой прогноз относительно первой тройки лидеров после репетиций участников песенного конкурса "Евровидение".

Сейчас это Израиль, Норвегия и Эстония, сообщает Eurovisionworld.

Израиль - на первой позиции, а Норвегия и Эстония заменили в топ-3 Болгарию и Чехию. Израиль на Евровидении представляет Нетта Барзилай с песней "Toy".

От Норвегии будет выступать Александр Рыбак с песней "that's How You Write A Song", который уже побеждал на конкурсе в 2009 году. Эстонию представляет Элина Нечаева с композицией "La Forza".

Как сообщал УНИАН, международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.