Королевская семья показала новые фото новорожденного принца Луи

Милыми снимками королевская семья хотела поблагодарить всех, кто прислал поздравления во дворец по случаю дня рождения принца Луи.

Весь мир увлеченно наблюдал за событиями в Великобритании, ведь Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Новорожденный принц Луи уже стал своеобразной звездой.

Как известно, герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля в 11:01 по местному времени. Роды прошли в частной больнице Святой Марии. Именно здесь Кейт Миддлтон рожала принцессу Шарлотту и принца Джорджа. За несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

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С того времени мир увлеченно наблюдает за жизнью в Кенсингтонском дворце, где живет принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. На третий день рождения принцессы Шарлотты герцоги сделали волшебное фото. На снимке девочка нежно держит спящего принца Луи. Шарлотта трогательно поцеловала младенца, чем очаровала всех поклонников королевской семьи.

Кроме этого, счастливые родители сделали первый портрет новорожденного, чем нарушили традицию, ведь первое официальное фото обычно появлялось после первого месяца жизни королевского малыша. На снимке принц Луи выглядит очень серьезным. Мальчик, одетый в белую одежду, мило лежит на подушке, глядя в сторону.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess charlotte's third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 5, 2018

Милыми снимками королевская семья хотела поблагодарить всех, кто прислал поздравления во дворец по случаю дня рождения принца Луи и принцессы Шарлотты.

"Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить общественность за все поздравления, которые они получили после рождения принца Луи и третьего дня рождения принцессы Шарлотты", – написали в официальном сообщении.

Вероятно, автором милых фото была Кейт Миддлтон, которая любит делать снимки. Известно, что этот талант побудил ее изучать историю искусств в Университете Сент-Эндрюс, где она и познакомилась с принцем Уильямом.