"Да пребудет с тобой Сила": фанаты по всему миру сегодня отмечают День "Звездных войн" (видео)

В этот день люди переодеваются в костюмы своих любимых героев, слушают саундтреки и пересматривают любимые эпизоды. С 1970-х и до сегодняшнего дня количество почитателей фильмов только увеличивается.

Основной датой Дня "Звездных войн" (иначе - Дня Люка Скайуокера) считается 4 мая из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила"), которую многие поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (англ. fourth - четвертый и May - май).

Читайте такжеВ честь дня «Звездных войн» из лондонского аэропорта открылись рейсы на Татуин и Звезду смерти

Поклонники "Звездных войн" оказались не первыми, кто использовал подобный каламбур. 4 мая 1979 года, когда Маргарет Тэтчер была избрана первой женщиной - премьер-министром Великобритании, ее партия разместила объявление в лондонских вечерних новостях со словами May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations ("Четвертое мая да пребудет с тобой, Мэгги. Поздравляем")

В этот день люди переодеваются в костюмы своих любимых героев, слушают саундтреки и пересматривают любимые эпизоды. С 1970-х и до сегодняшнего дня количество почитателей фильмов только увеличивается.

В этот день торговые марки традиционно пытаются попасть в тренд и придумать для соцсетей тематические рекламные посты.