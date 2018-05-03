Романа Полански вслед за Вайнштейном исключили из Киноакадемии США

Полански, получивший "Оскар" в 2003 году, больше не будет участвовать в выборе лауреатов.

Режиссер Роман Полански и комик Билл Косби исключены из членов американской Академии кинематографических искусств и наук, вручающей премию "Оскар".

Как передает Би-би-си, решение об исключении Полански и Косби было принято в результате голосования во вторник, а официально сообщили о нем в четверг.

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Полански является лауреатом "Оскара". В 2003 году он получил премию как лучший режиссер за фильм "Пианист". Он признал себя виновным по обвинению в занятиях сексом с несовершеннолетними: в 1977 году его партнершей была 13-летняя девочка. Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах в прошлом месяце.

Продюсер Харви Вайнштейн был исключен из Киноакадемии в прошлом году, после серии обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Как сообщал УНИАН, ранее была объявлена дата выхода фильма Квентина Тарантино об убийстве беременной жены Романа Полански членами секты Чарльза Мэнсона. В фильме впервые сыграют вместе Леонардо Дикаприо и Брэд Питт.