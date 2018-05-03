Голая и мокрая: Кристина Агилера показала грудь и намазалась гелем ради нового клипа (видео)

18:08, 03 мая 2018
Мир
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На видео присутствуют кадры, где Кристину обливают гелем / YouTube Christina Aguilera

37-летняя Кристина сняла довольно провокационное видео - в клипе Агилера предстает в костюме без нижнего белья, а также демонстрирует обнаженную грудь, заклеенную изоляционной лентой.

ВИДЕО: YouTube Christina Aguilera

Также в видео присутствуют кадры, где Кристину обливают гелем, который она потом медленно облизывает.

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Ранее сообщалось, что 37-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала все прелести фигуры, лежа на столе.

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Теги: #клип#Кристина Агилера фото