Голая и мокрая: Кристина Агилера показала грудь и намазалась гелем ради нового клипа (видео)

Певица выпустила достаточно провокационный клип на свою новую композицию Accelerate - артистка продемонстрировала обнаженную грудь.

Певица Кристина Агилера выпустила новую композицию Accelerate и клип к ней.

37-летняя Кристина сняла довольно провокационное видео - в клипе Агилера предстает в костюме без нижнего белья, а также демонстрирует обнаженную грудь, заклеенную изоляционной лентой.

ВИДЕО: YouTube Christina Aguilera

Также в видео присутствуют кадры, где Кристину обливают гелем, который она потом медленно облизывает.

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