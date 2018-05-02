Тиран и наркоман: телохранители Джонни Деппа подали на него в суд

Охранники утверждают, что им приходилось выполнять задачи, не входящие в их обязанности.

Охранники популярного американского актера Джонни Деппа подали на него в суд из-за того, что актер перестал им платить.

Телохранители Юджин Арреола и Мигель Санчез поначалу защищали Деппа, работая в охранной фирме, а с начала 2016 года оформили личные договора с актером. После этого, по их словам, им приходилось выполнять задачи, не связанные с их служебными обязанностями, сообщает TMZ.

Читайте такжеДжонни Депп пропустил масштабное кинособытие из-за бывшейИногда охранникам даже приходилось нарушать закон из-за актера. Они утверждают, что управляли автомобилем, когда актер перевозил в нем наркотики, а также, например, предупреждали Деппа о том, что "на его лице есть следы запрещенных веществ". По их словам, им приходилось защищать актера от себя самого.

Также охранникам приходилось ухаживать за детьми актера или за членами его команды, которые находились в неадекватном состоянии.

Как сообщает издание, актер не платил охранникам сверхурочных и даже не давал перерыва на обед. Теперь Арреола и Санчез судятся с Деппом и требуют виплатить им сверхурочные, зарплату, отпускные и нанесенный ущерб.

Как сообщал УНИАН, звезда "Пиратов Карибского моря" замешан еще в одном скандале. Его бывшая жена Эмбер Херд утверждает, что Депп избивал её, когда они находились в браке.